«Отдых едва не сорвался». Российские туристы посетили элитный курорт в Северной Корее во время визита Лаврова. Что они рассказали?

Первые туристы из России описали отдых на курорте Вонсан-Кальма в КНДР

Первая группа российских туристов в составе 13 человек посетила новый элитный курорт Северной Кореи — Вонсан-Кальма. В разговоре с РБК они рассказали, что их отдых едва не сорвался.

Когда туристы находились в Пхеньяне, знакомство с которым входит во все туры по КНДР, им сообщили, что вылет в Вонсан отменяется и вместо него будут предложены другие экскурсии. Это вызвало у россиян разочарование, однако позже им организовали специальный поезд до курортного города. Дорога туда заняла около десяти часов.

Целый поезд для 13 человек — это просто немыслимо! Он был новый, очень удобный, с кондиционерами Дарья и Анастасия туристки

По прибытии в Вонсан последовала еще одна накладка: вместо обещанного отеля «Чаммэ» туристов поселили в другой, так как первый заняли журналисты пула министра иностранных дел России Сергея Лаврова и экипаж его борта. Однако туристам пообещали компенсировать разницу в стоимости.

Фото: Korea News Service / AP

До прилета Лаврова курорт Вонсан-Кальма пустовал

Россияне рассказали, что до визита Лаврова курорт Вонсан-Кальма пустовал, а когда самолет дипломата приземлился, на побережье хлынули толпы местных жителей в шортах, футболках с надписями «Корея, Пхеньян» и флагом КНДР, в панамах и с солнцезащитными зонтиками.

Несмотря на палящее солнце, они степенно дефилировали по пляжу, а завидев российских журналистов, доставали смартфоны и делали групповые снимки на фоне новых отелей, поющих фонтанов и детских площадок. Дети были с надувными кругами, но в море не заходили РБК

При этом россияне хвалили дружелюбие и радушие корейцев. «Нигде еще такого не видела. Говоришь, что хочешь музыку, — тебе несут колонку тут же. Завтрак, обед, ужин — прямо все спрашивают. Мы сказали, что нам нужен чайник, чтобы разливать чай, — пришли в следующий раз, а он уже стоял на столе», — поделилась туристка Дарья.

Фото: Cha Song Ho / AP

Иностранцев перестали пускать на северокорейский курорт после визита Лаврова

Агентство Bloomberg сообщило, что Северная Корея приостановила доступ иностранцев на недавно открывшийся пляжный курорт на восточном побережье. «Курорт, безусловно, открыт, но еще не достроен. Одно из самых больших зданий, отель рядом с отелем "Кальмэги", похоже, не используется. Рядом малолюдно, а бассейн на крыше еще не заполнен водой», — уточняла программа 38 North в Центре Стимсона со ссылкой на спутниковые снимки.

Это произошло сразу после визита в Вонсан главы МИД России и его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Прямое авиасообщение между Россией и КНДР возобновили в августе 2023 года, оно было прервано из-за пандемии COVID-19. Купить билеты в Пхеньян можно только в рамках экскурсионного тура.