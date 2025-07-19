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17:31, 19 июля 2025Спорт

Овечкин прокомментировал продление контракта с «Вашингтоном»

Хоккеист Овечкин не ведет переговоров о продлении контракта с «Вашингтоном»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke / Imagn Images / Reuters

Российский нападающий Александр Овечкин прокомментировал продление контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс». Его слова приводит ТАСС.

Хоккеист заявил, что пока не ведет переговоров с руководством клуба. «Хотел бы остаться в клубе? Пройдет год — будем думать. Поживем — увидим», — подчеркнул он.

6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

В североамериканской лиге россиянин дебютировал в 2005 году, на протяжении всей карьеры в НХЛ он выступает за «Кэпиталс». В 2018-м Овечкин вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли. Его контракт с клубом истекает в 2026 году.

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