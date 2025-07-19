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08:27, 19 июля 2025Спорт

Свитер Овечкина вывесили в Зале хоккейной славы в Торонто

Свитер Александра Овечкина вывесили в Зале хоккейной славы в Торонто
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Reuters

Свитер трехкратного чемпиона мира по хоккею, обладателя Кубка Стэнли в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина вывесили в Зале хоккейной славы в Торонто. Об этом организация сообщила в социальной сети Х.

В публикации отмечается, что свитер Овечкина отражает «знаменательный момент», когда хоккеист побил рекорд канадца, четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб. В пресс-службе НХЛ добавили, что это событие заняло «собственное место».

Ранее Овечкин завоевал премию за лучшее рекордное достижение года. 6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Это позволило ему побить рекорд Гретцки по этому показателю (894).

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