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20:45, 20 июля 2025Спорт

Футболист «Челси» раскрыл содержание разговора с Трампом после победы на клубном ЧМ

Футболист «Челси» Палмер рассказал, что поговорил с Трампом на клубном ЧМ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Полузащитник английского «Челси» Коул Палмер раскрыл содержание разговора с президентом США Дональдом Трампом после победы на клубном чемпионате мира. Его слова приводит Daily Mail.

«Когда он вручал мне награду, он сказал, что его сын — мой большой фанат», — поделился подробностями футболист. Он добавил, что в ответ поблагодарил Трампа.

14 июля «Челси» выиграл клубный чемпионат мира. В решающем матче лондонцы одержали победу над французским ПСЖ с разгромным счетом 3:0.

Клубный чемпионат мира проходил в США с 14 июня по 13 июля. В нынешнем году он прошел в новом формате, в турнире принимали участие 32 команды из шести континентальных конфедераций. Призовой фонд соревнований составил один миллиард долларов.

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