В небе над Россией уничтожили 37 беспилотников ВСУ

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Россией уничтожили 37 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Отмечается, что в период с 12:00 до 17:40 по московскому времени 10 дронов оказались сбиты над территорией Калужской области, восемь — над территорией Смоленской области, шесть — над Брянской областью, три и два над Тульской и Орловской областями соответственно.

«Восемь БПЛА [уничтожены] — над территорией Московского региона, в том числе пять БПЛА, летевших на Москву», — также говорится в сообщении.

Ранее 20 июля сообщалось, что беспилотники ВСУ продолжили попытки ударов по Москве. Кроме того, они атаковали Калужскую область. Так, над регионом с 8:10 до 12:00 было сбито 16 дронов, а над Смоленской областью силами ПВО уничтожено 13 БПЛА.