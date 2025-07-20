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18:50, 20 июля 2025Россия

Над Россией уничтожили 37 беспилотников ВСУ

В небе над Россией уничтожили 37 беспилотников ВСУ
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Россией уничтожили 37 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Отмечается, что в период с 12:00 до 17:40 по московскому времени 10 дронов оказались сбиты над территорией Калужской области, восемь — над территорией Смоленской области, шесть — над Брянской областью, три и два над Тульской и Орловской областями соответственно.

«Восемь БПЛА [уничтожены] — над территорией Московского региона, в том числе пять БПЛА, летевших на Москву», — также говорится в сообщении.

Ранее 20 июля сообщалось, что беспилотники ВСУ продолжили попытки ударов по Москве. Кроме того, они атаковали Калужскую область. Так, над регионом с 8:10 до 12:00 было сбито 16 дронов, а над Смоленской областью силами ПВО уничтожено 13 БПЛА.

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