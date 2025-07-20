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13:38, 20 июля 2025Спорт

Российский фигурист рассказал об участии в ледовом шоу в Северной Корее

Фигурист Гачинский о поездке в КНДР: Интернета там правда нет, даже в гостинице
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости

Российский фигурист Артур Гачинский рассказал об участии в ледовом шоу в Северной Корее. Его слова приводит Sports.ru.

Гачинский вспомнил о поездке в КНДР, состоявшейся несколько лет назад. По его словам, их вместе с российской фигуристкой Елизаветой Туктамышевой пригласили поучаствовать в шоу в честь спортивного праздника. «Как там жизнь? Гостиница вполне приличная, а дальше мы без сопровождения никуда и не ходили. Интернета там правда нет, даже в гостинице. Но при этом я по глупости взял компьютер, и у меня его никто не забрал. Нам и без интернета было нормально», — отметил Гачинский.

Фигурист вспомнил, что помимо россиян в КНДР ездили и иностранные фигуристы. Гачинский добавил, что за участие в этом шоу очень хорошо заплатили.

Гачинский завершил карьеру в 2015 году. В его активе бронзовая медаль чемпионата мира 2011 года и серебро чемпионата Европы 2012 года.

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