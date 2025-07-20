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10:35, 20 июля 2025Спорт

Сын Кости Цзю досрочно проиграл в чемпионском бою

Боксер Тим Цзю досрочно проиграл американцу Себастьяну Фундоре в чемпионском бою
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Тим Цзю (слева) и Себастьян Фундора

Тим Цзю (слева) и Себастьян Фундора. Фото: John Loche / AP

Австралийский боксер Тим Цзю, сын российского боксера Кости Цзю, досрочно проиграл американцу Себастьяну Фундоре в чемпионском бою. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок в первом среднем весе состоялся в Лас-Вегасе. На кону стояли титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), которыми владел Фундора. В первом раунде американец отправил Цзю-младшего в нокдаун. После седьмого раунда угол австралийца отказался продолжать поединок.

Таким образом, Тим Цзю потерпел третье поражение в карьере, в его активе 25 побед. Фундора одержал 15-ю победу при одном поражении и одной ничьей.

В предыдущем поединке Цзю нокаутировал американца Джозефа Спенсера. Та победа стала для австралийца первой с октября 2023 года.

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