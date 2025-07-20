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14:15, 20 июля 2025Спорт

Сын Цзю прокомментировал досрочное поражение от американца в чемпионском бою

Тим Цзю: Победа за Фундорой, он лучший боксер в первом среднем весе на планете
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: John Locher / AP

Австралийский боксер Тим Цзю, сын российского боксера Кости Цзю, прокомментировал досрочное поражение от американца Себастьяна Фундоры в чемпионском бою. Цзю-младшего цитирует Bad Left Hook.

«Фундора — жесткий ублюдок. Я выложился полностью, но смог добиться желаемого. Победа за Фундорой, он сейчас лучший боксер в первом среднем весе на планете», — заявил Цзю.

30-летний австралиец уступил Фундоре в чемпионском поединке, проходившем в Лас-Вегасе. На кону стояли титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), которые сохранил американец.

Тим Цзю потерпел третье поражение в карьере, в его активе 25 побед. 27-летний Фундора одержал 15-ю победу при одном поражении и одной ничьей.

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