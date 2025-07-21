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14:03, 21 июля 2025Спорт

Игрок махачкалинского «Динамо» похвалил отменившего четыре гола «Спартака» судью

Гамид Агаларов назвал судейство Казарцева в матче со «Спартаком» хорошим
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов похвалил судью Василия Казарцева, работавшего на матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Я считаю, что арбитр хорошо отработал. Кто виноват, если наш игрок фолит — судья? Или кто виноват, если соперник забивает гол из офсайда и его отменяют — судья?» — отметил Агаларов.

Матч прошел в субботу, 19 июля и завершился со счетом 1:0 в пользу красно-белых. Казарцев не засчитал четыре гола в ворота «Спартака»: три из-за офсайда и один — из-за фола в атаке.

После матча красно-белые заявили о том, что обратятся в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) в связи с качеством судейства Казарцева. В клубе недовольны отмененным голом из-за фола в атаке, двумя неназначенными пенальти в ворота «Динамо», а также несколькими эпизодами, в которых, по мнению спартаковцев, динамовцам должны были показывать желтые карточки.

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