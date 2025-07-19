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22:36, 19 июля 2025Спорт

«Спартак» победил махачкалинское «Динамо» в первом туре РПЛ

«Спартак» победил махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0 в первом туре РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Московский «Спартак» одержал победу над махачкалинским «Динамо» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 1:0. На 37-й минуте единственный мяч забил нападающий Маркиньос Коста.

В сезоне 2024/2025 «Краснодар» впервые стал чемпионом России. Московский ЦСКА в девятый раз в истории выиграли Кубок страны.

В следующем туре «Спартак» примет калининградскую «Балтику» 26 июля. «Динамо» днем позднее на выезде сыграет с «Оренбургом».

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