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00:26, 21 июля 2025Россия

Над российским регионом сбили 17 украинских БПЛА

Губернатор Богомаз: Над Брянской областью уничтожены 17 украинских БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Над Брянской областью уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он.

Ранее 20 июля сообщалось, что беспилотники ВСУ продолжили попытки ударов по Москве. Кроме того, они атаковали Калужскую область. Так, над регионом с 8:10 до 12:00 было сбито 16 дронов, а над Смоленской областью силами ПВО уничтожено 13 БПЛА.

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