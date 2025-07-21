НАТО призвала закупать у США оружие для Украины

Генсек НАТО Рютте призвал европейские страны закупать у США оружие для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейские страны закупать у США оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его призыв приводится в заявлении Североатлантического альянса на официальном сайте.

«Генсек особо выделил инициативу, которую он и президент США Дональд Трамп объявили на прошлой неделе, направленную на усиление поддержки Украины путем предоставления американского оружия за счет инвестиций союзников в Европе и Канаде», — говорится в документе.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине, включая комплексы противовоздушной обороны Patriot.