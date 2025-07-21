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19:33, 21 июля 2025Мир

НАТО призвала закупать у США оружие для Украины

Генсек НАТО Рютте призвал европейские страны закупать у США оружие для Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейские страны закупать у США оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его призыв приводится в заявлении Североатлантического альянса на официальном сайте.

«Генсек особо выделил инициативу, которую он и президент США Дональд Трамп объявили на прошлой неделе, направленную на усиление поддержки Украины путем предоставления американского оружия за счет инвестиций союзников в Европе и Канаде», — говорится в документе.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине, включая комплексы противовоздушной обороны Patriot.

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