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20:26, 21 июля 2025Забота о себе

Названа лучшая одежда для сна в жару

Врач Фернандес: Спать в жару стоит в одежде из хлопка
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kristina Petrick / Unsplash

Врач Альваро Фернандес заявил, что неправильная одежда может испортить сон летом. Об этом он рассказал изданию Vanitatis.

«В жару стоит спать в одежде, сделанной из дышащих тканей, поскольку они помогают отводить пот и способствуют его испарению», — пояснил Фернандес. В качестве одного из оптимальных вариантов он назвал хлопок.

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Также, продолжил медик, хорошая ткань поглощает часть тепла и рассеивает его, поэтому кожа остается прохладной. По его словам, лучше один раз сходить в магазин и выбрать правильную пижаму, нежели постоянно просыпаться посреди ночи, чтобы сменить постельное белье.

Таким образом, в одежде спать гораздо полезнее, нежели голышом, даже если человек чувствует, что она ему мешает, заключил Фернандес.

Ранее онколог Рикардо Кубедо заявил, что при бессоннице повышается риск развития сразу нескольких видов рака. Одним из них, по его словам, является злокачественное новообразование в толстой кишке.

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