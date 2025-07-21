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09:17, 21 июля 2025Спорт

Николич высказался о причинах ухода из ЦСКА

Николич об уходе из ЦСКА: В контракте был пункт, на котором настаивал не я
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Бывший главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о причинах ухода из московского клуба. Об этом сообщает Mozzart Sport.

По словам специалиста, из-за повышения налогов в следующем сезоне его зарплата в армейском клубе была бы ниже, чем в предыдущем. Николич не был против, но его смущало то, что контракт заключен всего на сезон.

«К тому же, в контракте был пункт, на котором настаивал не я, а ЦСКА, что если кто-то заплатит определенную сумму, я могу уйти», — заявил Николич.

14 июня Николич возглавил греческий АЕК. Перед этим была объявлена основная причина ухода серба с поста главного тренера ЦСКА. Уточнялось, что у него было недопонимание и конфликт со спортивным блоком команды.

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