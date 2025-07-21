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07:34, 21 июля 2025Россия

Опубликованы кадры из атакованной ВСУ Ростовской области

В сети появились кадры из атакованной ВСУ Ростовской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры из атакованной Вооруженными силами Украины (ВСУ) Ростовской области. Их публикует Mash в Telegram-канале.

«У нее голову оторвало (...) пол туловища лежит», — слышен голос за кадром. На видеозаписи показана поврежденная машина, вокруг которой разбросаны обломки.

ВСУ атаковали Ростовскую область в ночь на понедельник, 21 июля. О взрывах сообщали жители Шахт и Новошахтинска. Глава региона Юрий Слюсарь впоследствии уточнял, что дроны ВСУ сбили в трех городах региона, в поселке Каменоломня из-за упавших обломков загорелась кровля зданий железнодорожного вокзала вокзала.

Вечером 20 июля силы ПВО сбили 43 беспилотника. По удар попала Брянская, Орловская, Калужская и Белгородская области, а также Московский регион.

ЖЗЛ
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