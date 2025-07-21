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01:21, 21 июля 2025Россия

Глава региона прокомментировал атаку БПЛА ВСУ

Слюсарь: После падения обломков БПЛА загорелась кровля железнодорожного вокзала
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в трех городах Ростовской области: Новошахтинске, Шахтах и Новочеркасске. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«В поселке Каменоломни Октябрьского сельского района из-за упавших обломков беспилотника загорелась кровля зданий железнодорожного вокзала. Из диспетчерского пункта эвакуировано три человека», — написал врио губернатора Ростовской области.

Слюсарь добавил, что в том же поселке загорелся цветочный магазин. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб, информация о пострадавших уточняется.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на жителей российского региона сообщил, что в Шахтах и Новошахтинске взрывы начали звучать 21 июля после полуночи. Также сообщалось, что после падения обломков одного из сбитых БПЛА начался пожар.

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