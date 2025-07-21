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10:58, 21 июля 2025Бывший СССР

Пашинян сравнил поступок главы IT-компании на концерте Coldplay с главой Армянской церкви

Пашинян сравнил главу ААЦ Гарегина II с главой IT-компании на концерте Coldplay
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сравнил действия главы Армянской апостольской церкви (ААЦ) Гарегина II с зафиксированной на концерте рок-группы Coldplay изменой главы IT-компании Astronomer Энди Байрона. Об этом глава кабмина написал в своем Telegram-канале.

Пашинян привел в пример отставку Байрона с поста главы компании из-за приоритета супружеских ценностей в корпоративной этике Astronomer.

«Согласно учению Армянской Апостольской Церкви, священник, давший обет безбрачия, женится на Церкви и не имеет права на какие-либо иные личные отношения. (...) [Гарегин II] до сих пор не освободил Патриархию, осквернив тем самым святыню», — написал Пашинян.

Публичный конфликт Никола Пашиняна с Армянской апостольской церковью начался в мае. В июне власти арестовали ключевых представителей армянского духовенства. Им предъявили обвинения в подготовке государственного переворота и призывах к захвату власти.

Скандал с Энди Байроном произошел на концерте Coldplay, когда он с женщиной попал в объектив «камеры поцелуев». Увидев себя на большом экране, пара попыталась прикрыть лица. Позже выяснилось, что бизнесмен был не с супругой, а коллегой — директором по персоналу компании Кристин Кэбот.

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