В России отреагировали на пролет американского самолета-разведчика над Калининградом

Колесник: Самолеты-разведчики постоянно барражируют у Калининградской области

Самолеты-разведчики постоянно барражируют у Калининградской области, рассказал депутат Госдумы от региона, член комитета ГД по обороне Андрей Колесник. Так политик отреагировал на сообщение о том, что американский Boeing был зафиксирован вблизи российской территории.

«Самолеты-разведчики постоянно барражируют вдоль границ Калининградской области. Постоянно. Это могут быть несвязанные [с озвученной ранее командующим армией США в Европе и Африке генералом Кристофером Донахью угрозой стереть Калининградскую область с лица земли] вещи», — поделился Колесник.

При этом депутат призвал американского военного Донахью извиниться перед жителями Калининградской области.

«Я здесь родился. Здесь мои земляки. У Донахью есть шанс загладить свою ошибку — просто извиниться перед жителями Калининградской области. Сильный человек может извиниться и признать свою ошибку. Но если не извинится, то у меня желание где-нибудь один на один с ним встретиться. Правда, он не встретится никогда», — заключил политик.

Ранее американский разведывательный самолет Boeing RC-135V Rivet Joint с позывным JAKE17 был зафиксирован в районе Калининградской области. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar. Речь идет о самолете дальней радиолокационной разведки ВМС США, который ранее вылетел с авиабазы НАТО «Милденхолл» в Великобритании.

17 июля Кристофер Донахью заявил, что НАТО и союзники альянса имеют все возможности для уничтожения Калининградской области. По словам генерала, российский регион окружен со всех сторон странами — членами НАТО и теперь армия США и ее союзники имеют возможность «стереть его с лица земли в рекордные сроки».

