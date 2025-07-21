Британия планирует объявить 50-дневную кампанию по вооружению Украины. К Лондону может присоединиться Германия

Telegraph: Британия объявит 50-дневную кампанию по вооружению Украины

Министр обороны Британии Джон Хили планирует в понедельник, 21 июля, объявить 50-дневную кампанию по вооружению Украины. По данным The Telegraph, глава ведомства сделает соответствующее заявление во время встречи контактной группы по Украине.

Поучаствовать в кампании может и Германия, которая выделит 170 миллионов евро на закупку дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее британский аналитик Александр Меркурис усомнился в способности Германии покупать американское оружие для Украины. По его словам, если ФРГ будет приобретать оружие у США для Киева, то не сможет выполнить собственную программу перевооружения.

Вопрос только в том, за какое оружие? (…) Если Германия начнет покупать оружие для Украины в любых масштабах, это неизбежно подорвет проект перевооружения ФРГ, основанный на ее собственных промышленных ресурсах Александр Меркурис Британский аналитик

США объявили о договоренности по поставкам оружия Украине

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте заявил, что Вашингтон и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине.

Мы, США, не будем делать какие-либо платежи. Мы не будем покупать это оружие, но будем производить его, а они будут за него платить Дональд Трамп Президент США

По словам политика, координацией поставок американского оружия Украине будут заниматься НАТО и постпред Соединенных Штато при альянсе Мэтью Уитакер.

При этом, по данным Bild, Трамп отказался передавать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) из американских запасов, потребовав от стран Европы поставлять их из собственных арсеналов.

В ЕС усомнились в способности оплатить оружие для Украины

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что внутренние правила Европейского союза (ЕС) не позволяют напрямую направлять денежные средства из бюджета сообщества на закупки американского оружия для Киева, поэтому странам-участницам придется брать средства из своих национальных бюджетов.

Базовые договоры ЕС не позволят нам направить средства из бюджета напрямую на закупку у США оружия для Украины. Но Европейская комиссия может вынудить страны сообщества использовать общеевропейский кредитный фонд в размере 150 миллиардов евро для совместных закупок, что потенциально высвободит средства для закупок готового оружия у США Андрюс Кубилюс Еврокомиссар по обороне

При этом, по данным The Telegraph, Европа рассматривает возможность оплаты оружия для Украины на 10 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов. «Согласно плану, прибыль, полученная от продажи почти 200 миллиардов евро активов Центрального банка России, конфискованных Европейским союзом, может быть использована в качестве вклада блока в новый военный бюджет», — пишет издание.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, в свою очередь, призвала США тоже потратиться на Украину.

Мы приветствуем заявление президента Трампа об отправке большего количества оружия Украина, хотя мы хотели бы, чтобы США разделили это бремя Кая Каллас Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности

По ее словам, если ЕС платит за оружие Украине, то это поддержка объединения, и Соединенные Штаты должны делать то же самое.