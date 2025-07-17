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22:13, 17 июля 2025Интернет и СМИ

В Британии задались вопросом о поставляемом Украине оружии

Меркурис усомнился в способности ФРГ покупать американское оружие для Украины
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Если ФРГ будет закупать американское оружие для Украины, то не сможет выполнить собственную программу перевооружения. В способности Германии приобретать вооружение усомнился британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

«Вопрос только в том, за какое оружие? (…) Если Германия начнет покупать оружие для Украины в любых масштабах, это неизбежно подорвет проект перевооружения ФРГ, основанный на ее собственных промышленных ресурсах», — подчеркнул Меркурис.

Ранее начальник пресс-службы аппарата управления и заместитель пресс-секретаря Министерства обороны ФРГ Митко Мюллер заявил, что Германия пока не начинала поставку Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot. Он уточнил, что процесс согласования в рамках сделки с США и НАТО пока продолжается.

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