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04:27, 21 июля 2025Мир

В Британии раскрыли план Лондона против России

Telegraph: Британия планирует объявить 50-дневную кампанию по вооружению Украины
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Министр обороны Британии Джон Хили планирует в понедельник, 21 июля, объявить 50-дневную кампанию по вооружению Украины. План Лондона против России раскрыло британское издание The Telegraph.

Предполагается, что Хили сделает соответствующее заявление во время встречи контактной группы по Украине. Уточняется, что поучаствовать в кампании может и Германия, которая выделит 170 миллионов евро на закупку дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее политический обозреватель Доминик Сансоне в статье для журнала American Conservative заявил, что президент США Дональд Трамп изменил отношение к Украине из-за необходимости укрепить свое положение на посту главы государства, а не для помощи Киеву.

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