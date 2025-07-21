Telegraph: Британия планирует объявить 50-дневную кампанию по вооружению Украины

Министр обороны Британии Джон Хили планирует в понедельник, 21 июля, объявить 50-дневную кампанию по вооружению Украины. План Лондона против России раскрыло британское издание The Telegraph.

Предполагается, что Хили сделает соответствующее заявление во время встречи контактной группы по Украине. Уточняется, что поучаствовать в кампании может и Германия, которая выделит 170 миллионов евро на закупку дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее политический обозреватель Доминик Сансоне в статье для журнала American Conservative заявил, что президент США Дональд Трамп изменил отношение к Украине из-за необходимости укрепить свое положение на посту главы государства, а не для помощи Киеву.