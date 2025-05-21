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16:08, 21 мая 2025Россия

«Пойдут тысячи "Томагавков"». Российский генерал призвал подготовиться к масштабной войне с Европой

Генерал Гурулев призвал подготовить армию РФ к масштабной войне с Европой
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)
СюжетНаселение России:

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев призвал подготовить армию и население России к вероятной масштабной войне с Европой.

По его мнению, нужно провести тщательный анализ состава и состояния войск европейских стран, а также вероятного характера их действий, которые они могут начать против России.

Гурулев предположил массированный удар в начале конфликта

Гурулев подчеркнул, что на сегодня первоочередная задача — «одержать победу над Украиной», и как можно быстрее, так как он видит признаки будущего более крупного конфликта. В их числе он назвал слова министра обороны Германии Бориса Писториуса, который призвал ФРГ быть готовой к войне с Россией к 2029 году, и слова премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который в качестве примерного срока начала конфликта назвал 2028 год.

Генерал-лейтенант Андрей Гурулев

Генерал-лейтенант Андрей Гурулев

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Генерал и депутат призвал на фоне этого переформатировать свою армию и настроить промышленность в двух направлениях: на создание, освоение и внедрение совместно с научным сообществом новейших образцов техники и вооружений, а также на модернизацию уже имеющихся средств вооруженной борьбы.

Кроме того, он призывает подготовить население к возможным боевым действиям и создать систему гражданской обороны.

Потому что война будет немножко по-другому вестись. Я вам хочу сказать, что только при первом массированном ударе на нас, возможно, пойдут крылатые ракеты, будет более 2500 "Томагавков"

Андрей Гурулевдепутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса

Говоря о подготовке армий в европейских странах, он посчитал, что создать мощные войска «у них, по большому счету, пока не сильно получается», а также предположил, что большинство вооружения будет закупаться ими у США, и президент Дональд Трамп его «им с радостью продаст».

Гурулев предлагал нанести ядерный удар по одной цели в Европе

Год назад Андрей Гурулев предложил нанести ядерный удар по Нидерландам. Он указал, что на нидерландском побережье сосредоточено около 50-60 процентов инфраструктуры, обеспечивающей Европу углеводородным топливом. Это является «жирной целью» для военнослужащих, которые при ударе по инфраструктуре смогут поставить Европу на колени, заявил он.

Телеведущий Владимир Соловьев уточнил, предполагает ли парламентарий в этом случае использовать именно ядерный боеприпас. «Обязательно», — ответил депутат.

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При этом в декабре Гурулев посчитал, что необходимости проведения в России мобилизации нет, указав на то, в армию было набрано 440 тысяч добровольцев.

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