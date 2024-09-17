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05:51, 17 сентября 2024Россия

«Враг наступает, надо укрепить позиции». В Госдуме объяснили решение Путина увеличить численность Российской армии

Депутат Гурулев: численность ВС России увеличена для проведения СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Решение об увеличении численности Вооруженных сил (ВС) России было принято президентом Владимиром Путиным для формирования новых подразделений для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.

«Это необходимо для того, чтобы создать новые соединения и части для проведения спецоперации», — указал он. Генерал также пояснил, что сейчас новые части формируются из добровольцев, подписавших контракт с министерством обороны РФ. «Все просто, давайте без паники», — резюмировал Гурулев.

ВС РФ вырастут до 1,5 миллиона бойцов

16 сентября Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил страны почти на 180 тысяч человек — до 2 389 000 человек, из них 1 500 000 человек — военнослужащие. Указ главы государства вступает в силу с 1 декабря 2024 года.

Враг наступает, я образно говорю. Надо укрепить позиции. С учетом того, что творит супостат, значит, посчитали, что необходимо добавить нам личного состава. Генеральный штаб все рассчитал. Я считаю, что этого будет достаточно для того, чтобы рубежи были на замке

Виктор Заварзин член комитета Госдумы по обороне

Глава государства также поручил правительству России предусмотреть выделение средств из федерального бюджета, которые необходимы для реализации указа, для Министерства обороны.

Ранее депутат Андрей Колесник подчеркнул, что текущая численность армии соответствует норме «мирного времени». Сейчас же, сказал он, страна сталкивается с новыми вызовами.

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Армия России станет второй по численности в мире

Увеличение численности ВС РФ позволит ей обойти армии Индии и США, численности которых составляют 1,44 миллиона и 1,32 миллиона человек соответственно. Российская армия поднимется на второе место и будет уступать только ВС Китая (2,03 миллиона человек).

Численность ВС России была увеличена для того, чтобы у нас была современная контрактная армия, исходя из опыта проведения специальной военной операции на Украине и операций в Сирии, а также военных операций российского флота

Андрей Колесникдепутат

Согласно данным портала Global Firepower, в настоящее время армия России делит четвертое место в мире по количеству военнослужащих — 1 320 000 человек. Столько же военнослужащих состоят в войсках Корейской народной демократической республики (КНДР). Также в первой десятке рейтинга — армии Украины, Пакистана, Ирана, Южной Кореи и Вьетнама. При этом аналитики поясняют, что речь идет именно о численности готовых к бою солдат, без учета уволенных в запас.

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      Марина Совина
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