Российский генерал оценил потребность в мобилизации

Генерал Гурулев: на сегодня необходимости проводить мобилизацию нет

Генерал-лейтенант и депутат Госдумы Андрей Гурулев оценил необходимость проведения в России мобилизации. Его слова приводит телеканал «Забайкалье» в Telegram.

В обоснование своей позиции генерал привел высказывание президента страны Владимира Путина и зампреда Совбеза Дмитрия Медведева. Он напомнил, что, по словам последнего, было набрано 440 тысяч добровольцев.

«То есть на сегодняшний день потребности в мобилизации нет», — подытожил Гурулев.

Ранее Владимир Путин пообещал достигать целей специальной военной операции в 2025-м году. При этом предположения о возможном завершении конфликта он оценил фразой «вашими бы устами да мед пить».