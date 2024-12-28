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11:14, 28 декабря 2024Россия

Российский генерал оценил потребность в мобилизации

Генерал Гурулев: на сегодня необходимости проводить мобилизацию нет
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

Генерал-лейтенант и депутат Госдумы Андрей Гурулев оценил необходимость проведения в России мобилизации. Его слова приводит телеканал «Забайкалье» в Telegram.

В обоснование своей позиции генерал привел высказывание президента страны Владимира Путина и зампреда Совбеза Дмитрия Медведева. Он напомнил, что, по словам последнего, было набрано 440 тысяч добровольцев.

«То есть на сегодняшний день потребности в мобилизации нет», — подытожил Гурулев.

Ранее Владимир Путин пообещал достигать целей специальной военной операции в 2025-м году. При этом предположения о возможном завершении конфликта он оценил фразой «вашими бы устами да мед пить».

ЖЗЛ
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