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14:18, 21 мая 2025Россия

Российский генерал призвал подготовиться к масштабной войне с Европой

Генерал Гурулев призвал подготовить Россию к масштабной войне с Европой
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев призвал подготовить армию и население к вероятной масштабной войне с Европой, о чем высказался в беседе с «Царьградом».

Заявляя о признаках вероятного конфликта, Гурулев призвал настроить военно-промышленный комплекс на создание и внедрение новейших образцов техники и вооружений, а также на модернизацию уже имеющихся средств вооруженной борьбы.

Кроме того, по его мнению, надо подготовить саму страну к возможным боевым действиям. «Прежде всего необходима подготовка населения. Создание гражданской обороны в обязательном порядке. Потому что война будет немножко по-другому вестись. Я вам хочу сказать, что только при первом массированном ударе на нас, возможно, пойдут крылатые ракеты, будет более 2500 "Томагавков"», — считает депутат.

В декабре Гурулев посчитал, что необходимости проведения в России мобилизации нет, указав на то, в армию было набрано 440 тысяч добровольцев.

ЖЗЛ
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