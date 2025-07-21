Пушилин: ВСУ сопротивляются у Клебан-Быкского водохранилища в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказывают сопротивление российским войскам у Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передает «Россия 24».

По его словам, такое сильное сопротивление украинских войск объясняется риском потери логистического пути. Он добавил, что если ВСУ потеряют этот район, то у них останется только одна возможность получать все необходимое — через Клещеевку, но это направление уже обстреливается российскими войсками.

Ранее Пушилин раскрыл последствие взятия Белой Горы в ДНР. По его словам, переход населенного пункта под контроль армии России дает возможность перерезать трассу, которая является «важным направлением в плане поставок и логистической составляющей между Дружковкой и Константиновкой».

До этого он рассказал, что российские войска продолжают сжимать кольцо вокруг Щербиновки на константиновском направлении. Пушилин добавил, что Часов Яр и окрестности Дзержинска в ДНР остаются «горячими точками» в боях с ВСУ.