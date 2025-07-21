Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД РФ

Путин продлил Вершинину срок государственной службы до 24 июля 2026 года

Президент России Владимир Путин продлил срок государственной службы замглавы российского МИД Сергея Вершинина до 24 июля 2026 года. Соответствующее распоряжение российского лидера доступно на сайте официального опубликования правовых актов.

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 24 июля 2026 г. заместителю Министра иностранных дел Российской Федерации Вершинину Сергею Васильевичу», — сказано в документе.

Сообщается, что решение было принято на основании части 1 статьи 25 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27 июля 2004 года.

Ранее Путин также продлил срок государственной службы замглавы российского МИД Сергея Рябкова до 8 июля 2026 года.