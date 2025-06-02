Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД

Путин продлил Рябкову срок государственной службы до 8 июля 2026 года

Президент России Владимир Путин продлил срок государственной службы замглавы российского МИД Сергея Рябкова до 8 июля 2026 года. Распоряжение главы государства доступно на сайте официального опубликования правовых актов.

Решение принято в соответствий с частью 1 статьи 25 Федерального закона от 27 июля 2004 года «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Ранее Путин наградил министра иностранных дел Сергея Лаврова высшей государственной наградой — орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Дипломат заявил, что для него огромная честь получить эту награду из рук президента России и услышать те слова, которыми он ее предварил.