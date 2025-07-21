Главу Минцифры пригласили в Госдуму из-за штрафов за поиск экстремистских материалов

Шадаева пригласили в Госдуму из-за штрафов за поиск экстремистских материалов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил пригласить на пленарное заседание главу Минцифры Максута Шадаева для разъяснения поправок о введении штрафов за поиск экстремистских материалов в интернете, в том числе с использованием VPN-сервисов. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Шадаев может посетить заседание, посвященное обсуждению проекта о штрафах за поиск запрещенных материалов, во вторник, 22 июля.

17 июля Госдума во втором чтении приняла поправки о наказании для россиян за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов. Штраф для граждан за такое правонарушение может составить от трех до пяти тысяч рублей.

О том, что россиян могут начать наказывать за поиск заведомо экстремистских материалов в интернете, в том числе с использованием VPN, стало известно 15 июля. Поправками предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях статьей 13.53 («Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним»).