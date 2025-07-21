Российские синхронистки впервые за 24 года остались без золота ЧМ в дуэтах

Синхронистки из России впервые за 24 года остались без золота ЧМ в дуэтах

Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай завоевали бронзовые медали в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Сингапуре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменки получили от судей 300,2183 балла. Они уступили победительницам из Австрии Анне-Марии Александри и Айрини-Марине Александри (307,1451), а также китаянкам Яньхань Линь и Яньцзюнь Линь (301,4057), завоевавшим серебро.

В этом виде программы российские синхронистки остались без золота чемпионата мира впервые с 2001 года. Тогда серебро завоевали Анастасия Давыдова и Анастасия Ермакова.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре завершится 3 августа. На счету российских спортсменов два золота, оба завоевал синхронист Александр Мальцев.