Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анастасия Потапова
Сегодня
18:00 (Мск)
Виктория Мбоко
Вашингтон (ж)
Оренбург
Сегодня
17:30 (Мск)
ЦСКА
Мир Российская Премьер-лига|1-й тур
Анна Калинская
Завтра
17:00 (Мск)
Камилла Рахимова
Вашингтон (ж)
16:03, 21 июля 2025Спорт

Российские синхронистки впервые за 24 года остались без золота ЧМ в дуэтах

Синхронистки из России впервые за 24 года остались без золота ЧМ в дуэтах
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Claudia Greco / Reuters

Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай завоевали бронзовые медали в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Сингапуре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменки получили от судей 300,2183 балла. Они уступили победительницам из Австрии Анне-Марии Александри и Айрини-Марине Александри (307,1451), а также китаянкам Яньхань Линь и Яньцзюнь Линь (301,4057), завоевавшим серебро.

В этом виде программы российские синхронистки остались без золота чемпионата мира впервые с 2001 года. Тогда серебро завоевали Анастасия Давыдова и Анастасия Ермакова.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре завершится 3 августа. На счету российских спортсменов два золота, оба завоевал синхронист Александр Мальцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Италии отменили концерт Валерия Гергиева. Его пытались сорвать украинская и грузинская диаспоры

    Умер народный художник РСФСР Виктор Сафронов

    Лазарева заявила о деградации русского языка

    Германия ответила на обвинения в вывозе мигрантов в Польшу

    Украина попыталась атаковать пять российских регионов и Москву

    США и Китай проведут двусторонние переговоры

    НАТО призвали договориться с Россией «уже сегодня»

    Украинская модель Ковальчук раскрыла правду о происшествии в Дубае

    На Украине завели уголовные дела против Чемезова и Гинера

    Россиянин надругался над школьником на концерте «КняZz»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости