Российский синхронист рассказал о поддержавшем его на русском языке сопернике из США

Алекандр Мальцев: Американец Мэй мне по-русски сказал: Саша, давай!

Российский синхронист Александр Мальцев рассказал о поддержке, которую он получил на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре от бывшего соперника из США Билла Мэя. Об этом сообщает ТАСС.

«Перед техническим соло он мне по-русски сказал: "Саша, давай!"» — поделился Мальцев. Россиянин добавил, что на турнире Мэй является техническим контролером.

Мальцев отметил, что постоянно находится на связи с американцем. «Он один из немногих спортсменов, кто в период отстранения поддержал, писал. Было очень приятно», — добавил россиянин.

Мальцев ранее выиграл произвольную программу и стал шестикратным чемпионом мира. До этого на турнире в Сингапуре россиянин взял золото в технической программе.