Российский синхронист Мальцев выиграл второе золото на чемпионате мира в Сингапуре

Александр Мальцев выиграл второе золото на чемпионате мира в Сингапуре

Российский синхронист Александр Мальцев завоевал вторую золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Представитель страны одержал победу в произвольной программе с результатом 229,5613 балла. На втором месте расположился китаец Муе Го (220,1926 балла). Тройку сильнейших замкнул Филиппо Пелати из Италии, набравший 213,9850 балла.

Мальцев завоевал второе золото на турнире. Ранее он победил в технической программе.

Мальцев стал шестикратным чемпионом мира по синхронному плаванию. Пока на нынешнем мировом первенстве больше никто из россиян не побеждал.