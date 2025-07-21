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10:50, 21 июля 2025Спорт

Российский синхронист Мальцев выиграл второе золото на чемпионате мира в Сингапуре

Александр Мальцев выиграл второе золото на чемпионате мира в Сингапуре
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Российский синхронист Александр Мальцев завоевал вторую золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Представитель страны одержал победу в произвольной программе с результатом 229,5613 балла. На втором месте расположился китаец Муе Го (220,1926 балла). Тройку сильнейших замкнул Филиппо Пелати из Италии, набравший 213,9850 балла.

Мальцев завоевал второе золото на турнире. Ранее он победил в технической программе.

Мальцев стал шестикратным чемпионом мира по синхронному плаванию. Пока на нынешнем мировом первенстве больше никто из россиян не побеждал.

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