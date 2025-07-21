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19:44, 21 июля 2025Спорт

ЦСКА потерял очки в матче с новичком РПЛ

ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в первом туре РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Денис Тырин / РИА Новости

Московский ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Газовик» и завершилась со счетом 0:0. Таким образом, ЦСКА потерял очки в матче с новичком РПЛ.

В сезоне-2024/2025 РПЛ «Оренбург» занял 15-е место. Команда должна была выступать в следующем сезоне в Первой лиге, однако из-за исключения московского «Торпедо» получила возможность принимать участие в РПЛ.

В следующем туре ЦСКА примет грозненский «Ахмат», а «Оренбург» — «Динамо» из Махачкалы. Обе встречи пройдут 27 июня.

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