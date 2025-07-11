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13:11, 11 июля 2025Спорт

Названа замена «Торпедо» в РПЛ

«Оренбург» заменил «Торпедо» в РПЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

«Оренбург» заменил «Торпедо» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС).

По итогам сезона-2024/2025 РПЛ «Оренбург» занял 15-е место. Это не позволило ему сохранить прописку в элитном дивизионе, клуб опустился в Первую лигу.

Об исключении «Торпедо» из РПЛ стало известно 10 июля. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Клуб наказали за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях. Кроме того, команду оштрафовали на пять миллионов рублей.

Чемпионом России впервые в истории стал «Краснодар». Старт нового сезона РПЛ запланирован на 18 июля.

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