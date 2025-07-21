Великобритания ввела санкции против якобы связанных с российским теневым флотом компаний

Великобритания ввела санкции против регистрирующей суда теневого флота компании

Великобритания пополнила список санкций против связанных с торговлей российской нефтью судов и компаний. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

Новые санкции направлены на борьбу с теневым флотом и затрагивают 135 нефтяных танкеров, «которые входят в состав флота, незаконно перевозившего грузы на сумму 24 миллиарда долларов с начала 2024 года». Как отмечают в ведомстве, эти меры нарушат поток нефтяных денег, поступающих в путинскую «кубышку».

Также санкции введены против компании INTERSHIPPING SERVICES LLC, которая регистрирует суда теневого флота под флагом Габона, и компании LITASCO MIDDLE EAST DMCC, которая якобы связана с российской нефтяной компанией «Лукойл».

«Новые санкции приведут к дальнейшему уничтожению теневого флота Путина и лишат Россию критически важных доходов от продажи нефти», — пообещал министр иностранных дел Дэвид Лэмми.

18 июля Великобритания присоединилась к решению Европейского союза снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара. Как заявила министр финансов Соединенного Королевства Рейчел Ривз, Лондон и его союзники по Евросоюзу «закручивают гайки».