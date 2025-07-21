Политолог Безпалько: Удары по ТЦК серьезно подрывают боеспособность ВСУ

Воздушные удары Российской армии по территориальным центрам комплектования (ТЦК) в долгосрочной перспективе могут серьезно подорвать боеспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отразиться на ходе специальной военной операции (СВО). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог Богдан Безпалько.

По словам политолога, пополнение Вооруженных сил России новобранцами в гораздо меньшей степени зависит от работы военкоматов, нежели на Украине.

Он напомнил, что в начале СВО Украина атаковала российские военкоматы с помощью поджогов — из-за отсутствия дронов. Украинские спецслужбы мошенническими способами подталкивали на это подростков и пенсионеров.

«Но в России армия комплектуется контрактниками-добровольцами, военкоматы играют вспомогательную роль. А на Украине от ТЦК зависит буквально все», — объяснил Безпалько.

Эксперт добавил, что украинские власти не смогут убедить общество в «неприемлемости» ударов по ТЦК — рядовые граждане в целом одобряют такие атаки и видят в них возмездие за устраиваемый военкомами произвол.

Ранее секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что украинские ТЦК ежемесячно призывают в армию до 30 тысяч украинских мужчин. Еще около полутора миллионов граждан уклоняются от призыва и не обновляют свои учетные данные в военкоматах.