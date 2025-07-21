Военкор отреагировал на скандал с российским политологом в Баку

Российский политолог Сергей Марков подхватывает нарративы Азербайджана в ущерб родине. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в Telegram.
Журналист заявил, что его не тревожит вызвавшее скандал выступление Маркова перед журналистами в Баку, которое военкор назвал мерзким. Однако он счел нужным отметить, что его внимание привлекла одна из сказанных Марковым фраз.
«Меня зацепило одно словосочетание в его оде [президенту Азербайджана Ильхаму] Алиеву. Такое нарочно не придумаешь (...) «Страна-победитель» — чисто азербайджанский нарратив. Он по поводу и без используется во всех азербайджанских СМИ как элемент нацбилдинга», — отреагировал на речь Маркова Коц. Военкор также напомнил о россиянах, которые остаются в заключении на территории Азербайджана.
Избитые в мясо граждане России смотрят на политолога Маркова сквозь решетку как на детское недоразумение, пока тот восхищенно смотрит на Алиева, получающего от украинской журналистки шевроны ВСУ
Ранее сообщалось, что военблогеры и военкоры призвали наказать Маркова за выступление на одном форуме с Алиевым. Одним из поводов для критики стала хвалебная речь в адрес Алиева, в то время как последний принимал в дар коллекцию украинских военных шевронов и советовал Украине продолжать в том же духе.
Сам Марков отверг обвинения и назвал себя сторонником президента России Владимира Путина с 26-летним стажем.