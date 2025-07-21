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18:23, 21 июля 2025Россия

Военкор отреагировал на скандал с российским политологом в Баку

Военкор Коц: Политолог Марков подхватывает нарративы Азербайджана в ущерб РФ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Kotsnews

Российский политолог Сергей Марков подхватывает нарративы Азербайджана в ущерб родине. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

Журналист заявил, что его не тревожит вызвавшее скандал выступление Маркова перед журналистами в Баку, которое военкор назвал мерзким. Однако он счел нужным отметить, что его внимание привлекла одна из сказанных Марковым фраз.

«Меня зацепило одно словосочетание в его оде [президенту Азербайджана Ильхаму] Алиеву. Такое нарочно не придумаешь (...) «Страна-победитель» — чисто азербайджанский нарратив. Он по поводу и без используется во всех азербайджанских СМИ как элемент нацбилдинга», — отреагировал на речь Маркова Коц. Военкор также напомнил о россиянах, которые остаются в заключении на территории Азербайджана.

Избитые в мясо граждане России смотрят на политолога Маркова сквозь решетку как на детское недоразумение, пока тот восхищенно смотрит на Алиева, получающего от украинской журналистки шевроны ВСУ

Александр Коц

Ранее сообщалось, что военблогеры и военкоры призвали наказать Маркова за выступление на одном форуме с Алиевым. Одним из поводов для критики стала хвалебная речь в адрес Алиева, в то время как последний принимал в дар коллекцию украинских военных шевронов и советовал Украине продолжать в том же духе.

Сам Марков отверг обвинения и назвал себя сторонником президента России Владимира Путина с 26-летним стажем.

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