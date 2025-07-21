Врач заподозрила похудевшего Филиппа Киркорова в приеме «Оземпика»

Диетолог Цуканова назвала «Оземпик» возможной причиной похудения певца Киркорова

Врач-диетолог и терапевт Анна Цуканова заподозрила похудевшего певца Филиппа Киркорова в приеме препарата для лечения диабета «Оземпик», который в последнее время используют многие звезды для снижения веса. Соответствующий комментарий публикует «Страсти».

Так, доктор назвала упомянутое лекарство возможной причиной резкого сброса веса 58-летнего исполнителя.

«Певец с легкостью может себе позволить подобные препараты. Конечно, мы не говорим, что он соврал в плане соблюдения питания и физической активности, но похудение было явно не на этом фоне. Быстрые результаты дают лишь операции и препараты, а у него был именно быстрый результат», — высказалась эксперт.

Ранее в июле врач также заподозрила 76-летнюю Аллу Пугачеву в приеме «Оземпика». По мнению эксперта, 76-летняя Примадонна не прибегала спорту и правильному питанию.