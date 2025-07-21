Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:39, 21 июля 2025Ценности

Врач заподозрила похудевшего Филиппа Киркорова в приеме «Оземпика»

Диетолог Цуканова назвала «Оземпик» возможной причиной похудения певца Киркорова
Екатерина Ештокина

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Врач-диетолог и терапевт Анна Цуканова заподозрила похудевшего певца Филиппа Киркорова в приеме препарата для лечения диабета «Оземпик», который в последнее время используют многие звезды для снижения веса. Соответствующий комментарий публикует «Страсти».

Так, доктор назвала упомянутое лекарство возможной причиной резкого сброса веса 58-летнего исполнителя.

«Певец с легкостью может себе позволить подобные препараты. Конечно, мы не говорим, что он соврал в плане соблюдения питания и физической активности, но похудение было явно не на этом фоне. Быстрые результаты дают лишь операции и препараты, а у него был именно быстрый результат», — высказалась эксперт.

Ранее в июле врач также заподозрила 76-летнюю Аллу Пугачеву в приеме «Оземпика». По мнению эксперта, 76-летняя Примадонна не прибегала спорту и правильному питанию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россияне могут лишиться популярного лекарственного препарата. Что известно?

    Потерю влияния Москвы на Южном Кавказе объяснили

    Назван способ решения кризиса между Россией и Азербайджаном

    Раскрыт секрет Шварценеггера по наращиванию силы

    Красноярцы вернули упавших с моста утят маме-утке

    Осы погубили двухлетнего мальчика

    Звезда TikTok умер в возрасте 102 лет

    Зеленский назвал дату новой встречи с Россией

    Врач заподозрила похудевшего Филиппа Киркорова в приеме «Оземпика»

    В России высказались о главном последствии эскалации конфликта с Азербайджаном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости