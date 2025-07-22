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20:28, 22 июля 2025Путешествия

63-летний любитель пещер попал под камнепад, разбил голову и чудом выжил

NYP: 63-летний турист выжил после камнепада в пещере Италии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Tatiana Kovaleva / Shutterstock / Fotodom

Любитель пещер отправился с двумя друзьями исследовать расщелину в Италии, попал под камнепад и чудом выжил. Об этом сообщает издание The New York Post (NYP).

Инцидент произошел в понедельник, 21 июля, в пещерной системе Абиссо Паперино, которая простирается на 170 метров под землей недалеко от города Ормеа в провинции Кунео. 63-летний путешественник находился с товарищами в пещере, когда на глубине 40 метров начался камнепад, который разбил ему голову.

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Турист получил черепно-мозговую травму и начал истекать кровью. Самостоятельно выбраться на поверхность он уже не мог.

Прибывшие на место происшествия спасатели расширили вход в расщелину взрывчаткой. Они были вынуждены пробираться через 15-метровые вертикальные шахты и ряд узких проходов, но в конце концов достигли цели и вытащили пострадавшего. Медики отметили, что, несмотря на пережитое, состояние мужчины было хорошим, ему оказали помощь на месте.

Ранее на видео попали две девочки, играющие у водопада в США, когда внезапно на них обрушились камни. Путешественницы не пострадали, успев вовремя нырнуть в воду.

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