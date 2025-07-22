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09:04, 22 июля 2025Из жизни

Бедные рыбаки поймали 100-килограммовую рыбу и разбогатели

Prameyanews: Индийские рыбаки поймали сома весом 100 килограммов и разбогатели
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Tim Keijzer / Unsplash

В Индии бедные рыбаки из штата Одиша поймали огромного редкого сома и разбогатели. Об этом сообщает Prameyanews.

Уникальный улов достался Анантраму Мудули и Суджиту Сетхи из деревни Биника. Они отправились ловить рыбу в реке Маханади, и вскоре в их сеть попалось что-то очень большое. Сначала мужчины решили, что случайно поймали крокодила, но вскоре поняли, что в сети находится огромный сом. Рыба весила около 100 килограммов. «Раньше мы ловили рыб весом 30-40 килограммов. Сегодня мы поймали гигантскую рыбу бода, о которой рассказывали наши предки», — заявили рыбаки.

Уловом Мудули и Сетхи заинтересовалась фармацевтическая компания из Западной Бенгалии и купила его. В итоге рыбакам досталось 300 тысяч рупий (272 тысячи рублей).

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В Индии рыбой бода называют вид сома, живущий в реке Маханади. Его внутренности ценятся в традиционной медицине. Жир этой рыбы богат витаминами A, D и E, а также Омега-3-ненасыщенными жирными кислотами, пишет Prameyanews.

Ранее другие рыбаки и штата Одиша также поймали крупного сома. 25-килограммовую рыбу выловили в реке Дхибара.

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