В сети рыбаков попалась огромная рыба

В Индии собралась толпа, чтобы посмотреть на попавшего в сети огромного сома

В индийском штате Одиша выловили огромную рыбу. Об этом сообщает сайт Kalinga TV.

Крупный сом попался в сети рыбаков на реке Дхибара, которая протекает в округе Баудх. Это произошло, когда они вели промысел утром в районе деревни Гантапада.

Вес сома оценивается в 25 килограммов. Подобный улов считается большой редкостью для этих мест, поэтому посмотреть на него собралась большая толпа.

Сом мог попасть в сети из-за проливных дождей, которые шли в регионе. Обильные осадки привели к тому, что уровень воды в реке значительно поднялся.

Ранее сообщалось, что в Германии полицейскому пришлось открыть огонь по двухметровому сому, который покалечил купальщиков в баварском озере Бромбах. За короткое время он напал на пятерых участников фестиваля Burning Beach.