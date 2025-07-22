Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анастасия Потапова
0:2
Завершен
Виктория Мбоко
Вашингтон (ж)
Оренбург
0:0
2-й тайм
live
ЦСКА
Мир Российская Премьер-лига|1-й тур
Анна Калинская
Сегодня
19:30 (Мск)
Камилла Рахимова
Вашингтон (ж)
18:21, 22 июля 2025Спорт

Губерниев высмеял желание российской гимнастки выступать под песню «Младший лейтенант»

Губерниев: Мельниковой нужно взвешивать риски при выборе песни для выступления
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высмеял желание олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Ангелины Мельниковой выступать под песню Ирины Аллегровой «Младший лейтенант». Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Хочется спросить, а чего Ангелина не решила выступать под песню "Батяня-комбат", а еще лучше под песню "Три танкиста, три веселых друга"?» — задался вопросом Губерниев. Он заявил, что Мельниковой нужно взвешивать риски при выборе композиции.

Ранее Мельникова рассказала, что россиянам нельзя выступать под иностранную музыку, при этом разрешены и не все отечественные треки. В частности, под запрет попала песня Ирины Аллегровой «Младший лейтенант», под которую Мельникова подготовила программу

В апреле Федерация гимнастики России заявила, что спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, отказались от участия в международных турнирах в нейтральном статусе. Причиной решения стали необоснованные отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования. Однако позднее они пересмотрели свое решение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве в армию

    Боня назвала самый прекрасный город на Земле

    Германия назвала условия поставки Patriot Украине

    Диетолог предложила полезные альтернативы воде летом

    Исполнительница хита «Матушка-земля» вышла на публику в наряде за полмиллиона рублей

    Губерниев высмеял желание российской гимнастки выступать под песню «Младший лейтенант»

    Вор попытался сбежать от полиции и застрял в окне вверх ногами

    В США запретили призыв одной категории граждан

    Подорвавшие автомобиль бывшего подполковника СБУ в Москве предстанут перед судом

    В Крыму придумали способ победить засуху

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости