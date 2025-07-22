Губерниев высмеял желание российской гимнастки выступать под песню «Младший лейтенант»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высмеял желание олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Ангелины Мельниковой выступать под песню Ирины Аллегровой «Младший лейтенант». Его слова приводит «ВсеПроСпорт».
«Хочется спросить, а чего Ангелина не решила выступать под песню "Батяня-комбат", а еще лучше под песню "Три танкиста, три веселых друга"?» — задался вопросом Губерниев. Он заявил, что Мельниковой нужно взвешивать риски при выборе композиции.
Ранее Мельникова рассказала, что россиянам нельзя выступать под иностранную музыку, при этом разрешены и не все отечественные треки. В частности, под запрет попала песня Ирины Аллегровой «Младший лейтенант», под которую Мельникова подготовила программу
В апреле Федерация гимнастики России заявила, что спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, отказались от участия в международных турнирах в нейтральном статусе. Причиной решения стали необоснованные отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования. Однако позднее они пересмотрели свое решение.