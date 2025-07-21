Гимнастке запретили выступать на международных турнирах под песню «Младший лейтенант»

Ангелине Мельниковой запретили выступать под песню «Младший лейтенант»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова в Telegram-канале заявила о необходимости срочной замены музыки для выполнения вольных упражнений на международных турнирах.

Он отметила, что россиянам нельзя выступать под иностранную музыку, при этом разрешены и не все отечественные треки. В частности, под запрет попала песня Ирины Аллегровой «Младший лейтенант», под которую Мельникова подготовила программу.

«Нужно поставить что-то другое, ищем. Надо понять, что подходит по темпу и как ляжет на то, что уже есть в моей нарезке под вольные», — заявила Мельникова.

В апреле Федерация гимнастики России заявила, что спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, отказались от участия в международных турнирах под эгидой FIG в нейтральном статусе. Причиной решения стали необоснованные отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования. Однако позднее они пересмотрели свое решение.