Исполнительница хита «Матушка-земля» вышла на публику в наряде за полмиллиона рублей

Певица Татьяна Куртукова вышла на публику в наряде за 501 тысячу рублей

Певица Татьяна Куртукова, исполнительница завирусившегося хита «Матушка-земля», вышла на публику в наряде за полмиллиона рублей. Соответствующую информацию приводит Telegram-канал «Звездач».

31-летняя знаменитость предстала перед зрителями в серо-голубом пышном платье с многочисленными завязками, воротником и воланами. По данным редакторов канал, его стоимость составила 163 тысячи рублей.

Помимо этого, звезда надела ботильоны цвета фуксии за 318 тысяч рублей и серьги за 20 тысяч. Общая цена наряда составила 501 тысячу рублей.

В июне исполнительница хита «Матушка-земля» спела на сцене в наряде за 200 тысяч рублей. Ее образ включал в себя кокошник 110 тысяч рублей.