Известный российский певец выступил перед тремя зрителями во дворах Екатеринбурга

Niletto презентовал новую песню перед тремя слушателями в Екатеринбурге

Известный российский певец Данил Прытков, выступающий под псевдонимом Niletto, не смог попасть на свой рейс и решил презентовать свою новую песню «Добрая Лунная» прямо во дворе в Екатеринбурге. Соответствующую видеозапись артист опубликовал в своем Telegram.

На кадрах исполнитель стоит на небольшой сцене, напротив которой находятся несколько скамеек. Его слушателями стали двое детей и один мужчина.

«Ну ты приколист! Самый лучший концерт», «Это закрытое мероприятие, выступление для избранных», «Вау, повезло мальцам», — прокомментировали публикацию юзеры.

Ранее поэтесса и автор песен эстрадных артистов Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова Лариса Рубальская призналась, что влюблена в певца Niletto.