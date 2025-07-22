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12:34, 22 июля 2025Россия

Конфликт Алаудинова и соратника «Русской общины» вскрыл серьезную проблему на фронте. О чем предупреждают военблогеры?

Военблогер Подоляка заявил, что конфликт в ЛНР вскрыл проблему отмазки через СВО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

После драки с участием бойца из Чечни Алихана Берсаева в Луганской народной республике (ЛНР) вскрылась серьезная проблема на фронте. Последствия случившегося, а также конфликт командира подразделения «Ахмат» генерал-лейтенанта Апти Алаудинова и бойца ММА и соратника «Русской общины» Максима Дивнича оценил военблогер Юрий Подоляка.

Называется эта проблема — отмазка от преступлений через СВО. Не буду называть таксы за это (кому надо она хорошо известна), но этот вид злоупотреблений к сожалению, не только имеет место быть, но и пока только развивается

Юрий Подолякавоенблогер

Военблогер высказался о проблеме «липовых участников боевых действий», которых становится все больше среди чиновников мелкого и среднего звена. Он также обратил внимание, что Берсаев, которого обвинили в приставании к девушке в бассейне в ЛНР, числится бойцом 23-й бригады «Шторм-В» и «якобы кровью искупает свой долг перед родиной», поскольку был осужден за вымогательство группой лиц в особо крупном размере. «Уверен, что если вот прямо сейчас его не отправить в реальную штурмовую роту в реальный замес (...) он обязательно вернется к старому», — отметил Подоляка. При этом он допустил, что в боевом журнале Берсаев отмечен как образцовый штурмовик и герой, которого вскоре могут представить к награде.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Наконец, Подоляка не согласен с тем, что трактовку конфликта с дракой в ЛНР вывели в плоскость межнациональной розни. По его мнению, стоит говорить о должностном преступлении Берсаева.

Алаудинов на фоне конфликта опубликовал пост о позоре русских

Генерал сделал репост из анонимного канала «Россия — страна героев», где говорилось о ненастоящих русских и их позоре.

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В записи сказано, что видеоролик в поддержку спортсмена Дивнича заказной — и некто желает получить пиар на имени Алаудинова, а также разжечь межнациональную рознь. Автор поста обратил внимание, что люди на записи повторяют «мы — русские». «Обидно, что эти "русские" позорят честь и достоинство настоящих русских и тех парней из спецназа "Ахмат" МО РФ, которые гибнут ради нас там, на передовой», — высказался он.

Алаудинов между тем призвал ужесточить наказание за разжигание межнациональной розни в России. По его мнению, ни один преступник не должен озвучиваться по национальному признаку, поскольку у преступления есть лишь лицо, его совершившее.

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