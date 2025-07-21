Алаудинов отреагировал на скандал с пьяной дракой бойца из Чечни. Генерал опубликовал пост, где говорится о позоре русских

Генерал-лейтенант Алаудинов опубликовал пост с критикой ненастоящих русских

Командир подразделения «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов отреагировал на скандал, разразившийся из-за пьяной драки чеченского военного. Он сделал репост из анонимного канала «Россия — страна героев», где говорится о ненастоящих русских и их позоре.

Российский боец ММА и соратник «Русской общины» Максим Дивнич обвинил чеченского солдата Алихана Берсаева в приставании к девушке в бассейне в Луганской народной республике. Он также опубликовал видео драки с чеченцем, который угрожал спецназом «Ахмат». Алаудинов заявил, что Берсаев не относится к «Ахмату», а бойцы спецназа назвали скандал попыткой пиара.

В записи, репост которой сделал генерал, сказано, что видеоролик в поддержку Дивнича заказной — и некто желает получить пиар на имени Алаудинова, а также разжечь межнациональную рознь. Автор поста обратил внимание, что люди на записи повторяют «мы — русские», и в этой связи задается вопросом «кто такие русские». Он также вспомнил слова самого Алаудинова, который говорил, что в «Ахмате» 50 процентов бойцов составляют русские, 25 процентов — чеченцы, а остальные — представители других национальностей. Автор канала заключил, что настоящие русские не станут выделять свою принадлежность к нации.

Обидно, что эти «русские» позорят честь и достоинство настоящих русских и тех парней из спецназа «Ахмат» МО РФ, которые гибнут ради нас там, на передовой Telegram-канал «Россия — страна героев»

В «Ахмате» заявили, что Дивнич «допустил плевок» в сторону каждого бойца

Бойцы входящего в спецназ «батальона Хохла» разместили пост с обращением к спортсмену Максиму Дивничу. По их словам, он покусился на святое — боевую честь подразделения и авторитет Алаудинова. Дивнич ведет грязную игру и раздувает скандал на фоне «священной войны», убеждены военные.

Драка с участием бойца из Чечни Кадр: Telegram-канал Максима Дивнича

«Ты же, сидя в тепле и безопасности, решил поставить под сомнение то, что для нас священно. Это не просто глупо. Это игра с огнем. Игра, за которую рано или поздно придется держать ответ», — говорится в канале подразделения.

Алаудинов же считает, что «защитник русского народа от чеченцев» Максим Дивнич должен быть привлечен к уголовной ответственности как второй участник конфликта.

Дивнич после скандала предложил создать батальон имени «усмирителя Кавказа»

Спортсмен выступил с идеей создать батальон имени генерала Алексея Ермолова, известного как «усмиритель Кавказа». «Со всей России люди ко мне приедут, и мы будем группой быстрого реагирования», — предложил он.

Он объяснил инициативу тем, что «вот эти люди понимают только силу». Хотя Дивнич и признал, что реализовать подобную инициативу никто не позволит. Он также обратился к некоему Апти — видимо, имея в виду командира спецназа «Ахмат».

В свою очередь, участвовавший в драке чеченец признал, что на видео был он. Себя он назвал «обычным военным», при этом о своей принадлежности к «Ахмату» не сказал. Берсаев обвинил Дивнича в погоне за хайпом и попытке «ввести раздор между религиями России».