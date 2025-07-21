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16:33, 21 июля 2025Россия

Алаудинов опубликовал пост о позоре русских после скандала из-за пьяного бойца из Чечни

Командир «Ахмата» Алаудинов опубликовал пост с критикой ненастоящих русских
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

В России существуют «ненастоящие» русские, которые позорят честь и достоинство спецназа «Ахмат», а также настоящих русских. Об этом говорится в записи, которую опубликовал в Telegram командир подразделения «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

В записи Алаудинова, которая является репостом из анонимного канала «Россия — страна героев» с аудиторией в две тысячи подписчиков, говорится, что видеоролик в поддержку спортсмена Максима Дивнича, рассказавшего о хулиганстве чеченского военного, заказной. Неизвестные авторы поста, мнение которых распространил Алаудинов, также добавили, что командир «Ахмата» — замечательный человек, и скандал из-за чеченца является пиаром.

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«Обидно, что эти "русские" позорят честь и достоинство настоящих русских и (...) парней из спецназа "Ахмат". (...) Но ничего — справедливость восторжествует, и мы победим», — говорится в записи.

Как сообщалось ранее, в одном из публичных бассейнов Луганска пьяный боец из Чечни приставал к женщинам, а после требований прекратить хулиганские действия попытался устроить драку и угрожал окружающим «Ахматом». Из-за последнего факта спортсмен Максим Дивнич потребовал реакции от командира подразделения. Тот заявил, что выходец из Чечни не имеет отношения к спецназу и уже отправлен на передовую. Дивнич и Алаудинов опубликовали множество постов с критикой друг друга.

Ранее бойцы «батальона Хохла», входящего в спецназ «Ахмат», заявили, что Максим Дивнич «допустил плевок» в сторону каждого бойца «Ахмата» и покусился на святое — боевую честь подразделения и авторитет Алаудинова. Они добавили, что Дивнич ведет грязную игру и раздувает скандал на фоне священной войны, а его действия назвали пиаром.

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