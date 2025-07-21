В «Ахмате» оскорбились из-за скандала после пьяной драки с участием бойца из Чечни

Бойцы «Ахмата» назвали пиаром скандал из-за драки с участием военного из Чечни

Бойцы входящего в спецназ «Ахмат» «батальона Хохла» оскорбились из-за скандала, вспыхнувшего после пьяной драки с участием бойца из Чечни у бассейна в Луганске. Пост с обращением к спортсмену Максиму Дивничу, осветившему инцидент, опубликован в Telegram-канале подразделения.

Как сообщалось ранее, в одном из публичных бассейнов Луганска пьяный боец из Чечни приставал к женщинам, а после требований прекратить хулиганские действия попытался устроить драку и угрожал окружающим спецназом «Ахмат». Из-за последнего факта спортсмен Дивнич потребовал реакции от командира подразделения Апти Алаудинова. Тот заявил, что выходец из Чечни не имеет отношения к «Ахмату» и уже отправлен на передовую.

Военные из «батальона Хохла» заявили, что боец смешанных единоборств Дивнич «допустил плевок» в сторону каждого бойца «Ахмата» и покусился на святое: боевую честь подразделения и авторитет Алаудинова. Они добавили, что Дивнич ведет грязную игру и раздувает скандал на фоне священной войны. Его действия они назвали пиаром.

«Ты же, сидя в тепле и безопасности, решил поставить под сомнение то, что для нас священно. Это не просто глупо. Это игра с огнем. Игра, за которую рано или поздно придется держать ответ», — говорится в канале подразделения.

Ранее Апти Алаудинов обвинил сообщившего о скандале Дивнича в разжигании ненависти в отношении чеченцев.