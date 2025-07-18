В России после драки в ЛНР предложили создать батальон имени «усмирителя Кавказа» Ермолова

Боец ММА и солдат ВС РФ Дивнич предложил создать батальон имени Ермолова

В России предложили создать батальон имени генерала Алексея Ермолова, известного как «усмиритель Кавказа». С инициативой выступил российский солдат и профессиональный боец смешанного стиля Максим Дивнич в Telegram.

Перед этим Дивнич стал участником конфликта с чеченцем в Луганске. По словам спортсмена, поводом послужило неподобающее поведение кавказца.

«А давайте создадим батальон Ермолова? (...) Со всей России люди ко мне приедут, и мы будем группой быстрого реагирования», — сказал он.

Необходимость этого Дивнич обосновал тем, что «вот эти люди понимают только силу». Однако реализовать подобную инициативу никто не даст, отметил спортсмен. Также он обратился в связи с инцидентом к некоему Апти. Вероятно, в виду имелся командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

18 июля драку прокомментировал другой участник инцидента, который подтвердил и свой статус военнослужащего, и принадлежность к чеченской нации. Он обвинил Дивнича в сознательной провокации с целью «ввести раздор между религиями России и столкнуть народы друг с другом».